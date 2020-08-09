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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.

08 серпня (станом на 9:00) в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1489 нових випадків. Загалом проведено 1 154 378 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 600 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2955 випадків;

Волинська область — 4226 випадків;

Дніпропетровська область — 1525 випадків;

Донецька область — 965 випадків;

Житомирська область — 2101 випадок;

Закарпатська область — 5697 випадків;

Запорізька область — 919 випадків;

Івано-Франківська область — 5552 випадки;

Кіровоградська область — 718 випадків;

м. Київ — 9378 випадків;

Київська область — 4128 випадків;

Львівська область — 10 726 випадків;

Луганська область — 152 випадки;

Миколаївська область — 696 випадків;

Одеська область — 4069 випадків;

Полтавська область — 491 випадок;

Рівненська область — 6747 випадків;

Сумська область — 653 випадки;

Тернопільська область — 3257 випадків;

Харківська область — 4661 випадок;

Херсонська область — 259 випадків;

Хмельницька область — 1323 випадки;

Чернівецька область — 6565 випадків;

Черкаська область — 996 випадків;

Чернігівська область — 991 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 серпня 2020 року до Центру надійшло 1799 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 134 750 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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