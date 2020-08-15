Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 1732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.

14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 летальні, 46 797 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1732 нові випадки. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3129 випадків;

Волинська область — 4529 випадків;

Дніпропетровська область — 1658 випадків;

Донецька область — 1049 випадків;

Житомирська область — 2333 випадки;

Закарпатська область — 6080 випадків;

Запорізька область — 1038 випадків;

Івано-Франківська область — 6320 випадків;

Кіровоградська область — 739 випадків;

м. Київ — 10 160 випадків;

Київська область — 4429 випадків;

Львівська область — 11 658 випадків;

Луганська область — 171 випадок;

Миколаївська область — 770 випадків;

Одеська область — 4732 випадки;

Полтавська область — 533 випадки;

Рівненська область — 7326 випадків;

Сумська область — 783 випадки;

Тернопільська область — 3538 випадків;

Харківська область — 5583 випадки;

Херсонська область — 290 випадків;

Хмельницька область — 1514 випадків;

Чернівецька область — 7264 випадки;

Черкаська область — 1092 випадки;

Чернігівська область — 1154 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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