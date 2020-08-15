Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 1732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.
14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 летальні, 46 797 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1732 нові випадки. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 3129 випадків;
Волинська область — 4529 випадків;
Дніпропетровська область — 1658 випадків;
Донецька область — 1049 випадків;
Житомирська область — 2333 випадки;
Закарпатська область — 6080 випадків;
Запорізька область — 1038 випадків;
Івано-Франківська область — 6320 випадків;
Кіровоградська область — 739 випадків;
м. Київ — 10 160 випадків;
Київська область — 4429 випадків;
Львівська область — 11 658 випадків;
Луганська область — 171 випадок;
Миколаївська область — 770 випадків;
Одеська область — 4732 випадки;
Полтавська область — 533 випадки;
Рівненська область — 7326 випадків;
Сумська область — 783 випадки;
Тернопільська область — 3538 випадків;
Харківська область — 5583 випадки;
Херсонська область — 290 випадків;
Хмельницька область — 1514 випадків;
Чернівецька область — 7264 випадки;
Черкаська область — 1092 випадки;
Чернігівська область — 1154 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua