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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 1464 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

17 серпня (станом на 9:00) в Україні 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2089 летальних, 48 164 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1464 нові випадки. Загалом проведено 1 300 289 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 342 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3234 випадки;

Волинська область — 4707 випадків;

Дніпропетровська область — 1750 випадків;

Донецька область — 1094 випадки;

Житомирська область — 2479 випадків;

Закарпатська область — 6329 випадків;

Запорізька область — 1118 випадків;

Івано-Франківська область — 6790 випадків;

Кіровоградська область — 743 випадки;

м. Київ — 10 642 випадки;

Київська область — 4554 випадки;

Львівська область — 12 079 випадків;

Луганська область — 184 випадки;

Миколаївська область — 819 випадків;

Одеська область — 5062 випадки;

Полтавська область — 557 випадків;

Рівненська область — 7716 випадків;

Сумська область — 891 випадок;

Тернопільська область — 3817 випадків;

Харківська область — 6156 випадків;

Херсонська область — 301 випадок;

Хмельницька область — 1618 випадків;

Чернівецька область — 7782 випадки;

Черкаська область — 1165 випадків;

Чернігівська область — 1233 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 серпня 2020 року до Центру надійшло 1490 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 150 017 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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