Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 1616 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
18 серпня (станом на 9:00) в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1616 нових випадків. Загалом проведено 1 315 409 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 761 пацієнт.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 3272 випадки;
Волинська область — 4792 випадки;
Дніпропетровська область — 1772 випадки;
Донецька область — 1100 випадків;
Житомирська область — 2497 випадків;
Закарпатська область — 6435 випадків;
Запорізька область — 1154 випадки;
Івано-Франківська область — 6959 випадків;
Кіровоградська область — 746 випадків;
м. Київ — 10 730 випадків;
Київська область — 4620 випадків;
Львівська область — 12 260 випадків;
Луганська область — 185 випадків;
Миколаївська область — 832 випадки;
Одеська область — 5158 випадків;
Полтавська область — 565 випадків;
Рівненська область — 7828 випадків;
Сумська область — 966 випадків;
Тернопільська область — 3902 випадки;
Харківська область — 6360 випадків;
Херсонська область — 304 випадки;
Хмельницька область — 1628 випадків;
Чернівецька область — 7954 випадки;
Черкаська область — 1167 випадків;
Чернігівська область — 1250 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 серпня 2020 року до Центру надійшло 1868 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 151 885 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua