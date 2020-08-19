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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 1616 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

18 серпня (станом на 9:00) в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1616 нових випадків. Загалом проведено 1 315 409 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 761 пацієнт.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3272 випадки;

Волинська область — 4792 випадки;

Дніпропетровська область — 1772 випадки;

Донецька область — 1100 випадків;

Житомирська область — 2497 випадків;

Закарпатська область — 6435 випадків;

Запорізька область — 1154 випадки;

Івано-Франківська область — 6959 випадків;

Кіровоградська область — 746 випадків;

м. Київ — 10 730 випадків;

Київська область — 4620 випадків;

Львівська область — 12 260 випадків;

Луганська область — 185 випадків;

Миколаївська область — 832 випадки;

Одеська область — 5158 випадків;

Полтавська область — 565 випадків;

Рівненська область — 7828 випадків;

Сумська область — 966 випадків;

Тернопільська область — 3902 випадки;

Харківська область — 6360 випадків;

Херсонська область — 304 випадки;

Хмельницька область — 1628 випадків;

Чернівецька область — 7954 випадки;

Черкаська область — 1167 випадків;

Чернігівська область — 1250 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 серпня 2020 року до Центру надійшло 1868 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 151 885 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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