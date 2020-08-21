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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 2134 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.

20 серпня (станом на 9:00) в Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2184 летальні, 50 441 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 2134 нові випадки. Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 704 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3405 випадків;

Волинська область — 4929 випадків;

Дніпропетровська область — 1873 випадки;

Донецька область — 1156 випадків;

Житомирська область — 2597 випадків;

Закарпатська область — 6662 випадки;

Запорізька область — 1213 випадків;

Івано-Франківська область — 7290 випадків;

Кіровоградська область — 749 випадків;

м. Київ — 11 172 випадки;

Київська область — 4727 випадків;

Львівська область — 12 631 випадок;

Луганська область — 204 випадки;

Миколаївська область — 893 випадки;

Одеська область — 5408 випадків;

Полтавська область — 594 випадки;

Рівненська область — 8091 випадок;

Сумська область — 1078 випадків;

Тернопільська область — 4116 випадків;

Харківська область — 6849 випадків;

Херсонська область — 321 випадок;

Хмельницька область — 1768 випадків;

Чернівецька область — 8297 випадків;

Черкаська область — 1200 випадків;

Чернігівська область — 1314 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 серпня 2020 року до Центру надійшло 2439 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 156 685 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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