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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 2106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

21 серпня (станом на 9:00) в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 2106 нових випадків. Загалом проведено

1 378 519 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 637 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3478 випадків;

Волинська область — 4989 випадків;

Дніпропетровська область — 1894 випадки;

Донецька область — 1183 випадки;

Житомирська область — 2695 випадків;

Закарпатська область — 6771 випадок;

Запорізька область — 1234 випадки;

Івано-Франківська область — 7462 випадки;

Кіровоградська область — 751 випадок;

м. Київ — 11 328 випадків;

Київська область — 4805 випадків;

Львівська область — 12 793 випадки;

Луганська область — 213 випадків;

Миколаївська область — 912 випадків;

Одеська область — 5578 випадків;

Полтавська область — 614 випадки;

Рівненська область — 8238 випадків;

Сумська область — 1124 випадки;

Тернопільська область — 4301 випадок;

Харківська область — 7033 випадки;

Херсонська область — 329 випадків;

Хмельницька область — 1828 випадків;

Чернівецька область — 8505 випадків;

Черкаська область — 1219 випадків;

Чернігівська область — 1366 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 серпня 2020 року до Центру надійшло 2500 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 159 185 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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