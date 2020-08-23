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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 2328 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

22 серпня (станом на 9:00) в Україні 102 971 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2244 летальні, 51 735 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 2328 нових випадків. Загалом проведено 1 400 726 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 657 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3553 випадки;

Волинська область — 5052 випадки;

Дніпропетровська область — 1932 випадки;

Донецька область — 1215 випадків;

Житомирська область — 2734 випадки;

Закарпатська область — 6885 випадків;

Запорізька область — 1287 випадків;

Івано-Франківська область — 7631 випадок;

Кіровоградська область — 756 випадків;

м. Київ — 11 507 випадків;

Київська область — 4881 випадок;

Львівська область — 12 965 випадків;

Луганська область — 232 випадки;

Миколаївська область — 938 випадків;

Одеська область — 5788 випадків;

Полтавська область — 636 випадків;

Рівненська область — 8383 випадки;

Сумська область — 1145 випадків;

Тернопільська область — 4507 випадків;

Харківська область — 7324 випадки;

Херсонська область — 332 випадки;

Хмельницька область — 1904 випадки;

Чернівецька область — 8713 випадків;

Черкаська область — 1248 випадків;

Чернігівська область — 1423 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 серпня 2020 року до Центру надійшло 2634 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 161 819 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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