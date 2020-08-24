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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 1987 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

23 серпня (станом на 9:00) в Україні 104 958 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2271 летальний, 52 235 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1987 нових випадків. Загалом проведено 1 416 001 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 500 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3592 випадки;

Волинська область — 5102 випадки;

Дніпропетровська область — 1966 випадків;

Донецька область — 1234 випадки;

Житомирська область — 2821 випадок;

Закарпатська область — 6987 випадків;

Запорізька область — 1331 випадок;

Івано-Франківська область — 7805 випадків;

Кіровоградська область — 764 випадки;

м. Київ — 11 814 випадків;

Київська область — 4952 випадки;

Львівська область — 13 111 випадків;

Луганська область — 243 випадки;

Миколаївська область — 981 випадок;

Одеська область — 5909 випадків;

Полтавська область — 642 випадки;

Рівненська область — 8460 випадків;

Сумська область — 1165 випадків;

Тернопільська область — 4626 випадків;

Харківська область — 7493 випадки;

Херсонська область — 334 випадки;

Хмельницька область — 1946 випадків;

Чернівецька область — 8926 випадків;

Черкаська область — 1286 випадків;

Чернігівська область — 1468 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 серпня 2020 року до Центру надійшло 1990 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 163 809 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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