Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 1987 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
23 серпня (станом на 9:00) в Україні 104 958 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2271 летальний, 52 235 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1987 нових випадків. Загалом проведено 1 416 001 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 500 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 3592 випадки;
Волинська область — 5102 випадки;
Дніпропетровська область — 1966 випадків;
Донецька область — 1234 випадки;
Житомирська область — 2821 випадок;
Закарпатська область — 6987 випадків;
Запорізька область — 1331 випадок;
Івано-Франківська область — 7805 випадків;
Кіровоградська область — 764 випадки;
м. Київ — 11 814 випадків;
Київська область — 4952 випадки;
Львівська область — 13 111 випадків;
Луганська область — 243 випадки;
Миколаївська область — 981 випадок;
Одеська область — 5909 випадків;
Полтавська область — 642 випадки;
Рівненська область — 8460 випадків;
Сумська область — 1165 випадків;
Тернопільська область — 4626 випадків;
Харківська область — 7493 випадки;
Херсонська область — 334 випадки;
Хмельницька область — 1946 випадків;
Чернівецька область — 8926 випадків;
Черкаська область — 1286 випадків;
Чернігівська область — 1468 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 серпня 2020 року до Центру надійшло 1990 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 163 809 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua