Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 1799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

24 серпня (станом на 9:00) в Україні 106 757 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2293 летальні, 52 524 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1799 нових випадків. Загалом проведено 1 425 351 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 289 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3624 випадки;

Волинська область — 5147 випадків;

Дніпропетровська область — 2005 випадків;

Донецька область — 1237 випадків;

Житомирська область — 2864 випадки;

Закарпатська область — 7026 випадків;

Запорізька область — 1377 випадків;

Івано-Франківська область — 7975 випадків;

Кіровоградська область — 768 випадків;

м. Київ — 12 023 випадки;

Київська область — 5025 випадків;

Львівська область — 13 253 випадки;

Луганська область — 244 випадки;

Миколаївська область — 997 випадків;

Одеська область — 6054 випадки;

Полтавська область — 663 випадки;

Рівненська область — 8559 випадків;

Сумська область — 1187 випадків;

Тернопільська область — 4765 випадків;

Харківська область — 7634 випадки;

Херсонська область — 336 випадків;

Хмельницька область — 2010 випадків;

Чернівецька область — 9167 випадків;

Черкаська область — 1297 випадків;

Чернігівська область — 1520 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 серпня 2020 року до Центру надійшло 1813 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 165 622 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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