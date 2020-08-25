Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 1799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
24 серпня (станом на 9:00) в Україні 106 757 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2293 летальні, 52 524 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1799 нових випадків. Загалом проведено 1 425 351 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 289 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 3624 випадки;
Волинська область — 5147 випадків;
Дніпропетровська область — 2005 випадків;
Донецька область — 1237 випадків;
Житомирська область — 2864 випадки;
Закарпатська область — 7026 випадків;
Запорізька область — 1377 випадків;
Івано-Франківська область — 7975 випадків;
Кіровоградська область — 768 випадків;
м. Київ — 12 023 випадки;
Київська область — 5025 випадків;
Львівська область — 13 253 випадки;
Луганська область — 244 випадки;
Миколаївська область — 997 випадків;
Одеська область — 6054 випадки;
Полтавська область — 663 випадки;
Рівненська область — 8559 випадків;
Сумська область — 1187 випадків;
Тернопільська область — 4765 випадків;
Харківська область — 7634 випадки;
Херсонська область — 336 випадків;
Хмельницька область — 2010 випадків;
Чернівецька область — 9167 випадків;
Черкаська область — 1297 випадків;
Чернігівська область — 1520 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 серпня 2020 року до Центру надійшло 1813 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 165 622 повідомлення про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua