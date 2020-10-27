Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 5 426 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
26 жовтня (станом на 9:00) в Україні 348 924 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 6 464 летальних, 142 537 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 426 нових випадків. Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 029 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
● Вінницька область — 9 401 випадок;
● Волинська область — 12 403 випадки;
● Дніпропетровська область — 13 144 випадки;
● Донецька область — 8 701 випадок;
● Житомирська область — 12 533 випадки;
● Закарпатська область — 13 144 випадки;
● Запорізька область — 8 132 випадки;
● Івано-Франківська область — 18 590 випадків;
● Кіровоградська область — 2 114 випадків;
● м. Київ — 34 362 випадки;
● Київська область — 14 845 випадків;
● Львівська область — 27 608 випадків;
● Луганська область — 3 233 випадки;
● Миколаївська область — 7 069 випадків;
● Одеська область — 22 179 випадків;
● Полтавська область — 8 056 випадків;
● Рівненська область — 17 730 випадків;
● Сумська область — 10 605 випадків;
● Тернопільська область — 19 261 випадок;
● Харківська область — 33 250 випадків;
● Херсонська область — 3 236 випадків;
● Хмельницька область — 13 482 випадки;
● Чернівецька область — 19 728 випадків;
● Черкаська область — 8 147 випадків;
● Чернігівська область — 7 971 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 жовтня до Центру надійшло 5 162 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 420 441 повідомлення про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua