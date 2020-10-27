Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 5 426 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

26 жовтня (станом на 9:00) в Україні 348 924 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 6 464 летальних, 142 537 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 426 нових випадків. Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 029 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

● Вінницька область — 9 401 випадок;

● Волинська область — 12 403 випадки;

● Дніпропетровська область — 13 144 випадки;

● Донецька область — 8 701 випадок;

● Житомирська область — 12 533 випадки;

● Закарпатська область — 13 144 випадки;

● Запорізька область — 8 132 випадки;

● Івано-Франківська область — 18 590 випадків;

● Кіровоградська область — 2 114 випадків;

● м. Київ — 34 362 випадки;

● Київська область — 14 845 випадків;

● Львівська область — 27 608 випадків;

● Луганська область — 3 233 випадки;

● Миколаївська область — 7 069 випадків;

● Одеська область — 22 179 випадків;

● Полтавська область — 8 056 випадків;

● Рівненська область — 17 730 випадків;

● Сумська область — 10 605 випадків;

● Тернопільська область — 19 261 випадок;

● Харківська область — 33 250 випадків;

● Херсонська область — 3 236 випадків;

● Хмельницька область — 13 482 випадки;

● Чернівецька область — 19 728 випадків;

● Черкаська область — 8 147 випадків;

● Чернігівська область — 7 971 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 жовтня до Центру надійшло 5 162 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 420 441 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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