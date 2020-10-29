Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 7 474 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

28 жовтня (станом на 9:00) в Україні 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 755 летальних, 148 642 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 474 нових випадки. Загалом проведено 3 129 235 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 3 306 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

● Вінницька область — 9 697 випадків;

● Волинська область — 12 871 випадок;

● Дніпропетровська область — 13 915 випадків;

● Донецька область — 9 024 випадки;

● Житомирська область — 13 154 випадки;

● Закарпатська область — 13 571 випадок;

● Запорізька область — 8 852 випадки;

● Івано-Франківська область — 19 247 випадків;

● Кіровоградська область — 2 212 випадків;

● м. Київ — 35 450 випадків;

● Київська область — 15 465 випадків;

● Львівська область — 28 484 випадки;

● Луганська область — 3 416 випадків;

● Миколаївська область — 7 317 випадків;

● Одеська область — 23 207 випадків;

● Полтавська область — 8 639 випадків;

● Рівненська область — 18 299 випадків;

● Сумська область — 10 974 випадки;

● Тернопільська область — 19 818 випадків;

● Харківська область — 34 441 випадок;

● Херсонська область — 3 454 випадки;

● Хмельницька область — 14 228 випадків;

● Чернівецька область — 20 509 випадків;

● Черкаська область — 8 539 випадків;

● Чернігівська область — 8 292 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 жовтня до Центру надійшло 8 145 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 435 812 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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