Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 7 474 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
28 жовтня (станом на 9:00) в Україні 363 075 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 755 летальних, 148 642 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 474 нових випадки. Загалом проведено 3 129 235 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 3 306 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
● Вінницька область — 9 697 випадків;
● Волинська область — 12 871 випадок;
● Дніпропетровська область — 13 915 випадків;
● Донецька область — 9 024 випадки;
● Житомирська область — 13 154 випадки;
● Закарпатська область — 13 571 випадок;
● Запорізька область — 8 852 випадки;
● Івано-Франківська область — 19 247 випадків;
● Кіровоградська область — 2 212 випадків;
● м. Київ — 35 450 випадків;
● Київська область — 15 465 випадків;
● Львівська область — 28 484 випадки;
● Луганська область — 3 416 випадків;
● Миколаївська область — 7 317 випадків;
● Одеська область — 23 207 випадків;
● Полтавська область — 8 639 випадків;
● Рівненська область — 18 299 випадків;
● Сумська область — 10 974 випадки;
● Тернопільська область — 19 818 випадків;
● Харківська область — 34 441 випадок;
● Херсонська область — 3 454 випадки;
● Хмельницька область — 14 228 випадків;
● Чернівецька область — 20 509 випадків;
● Черкаська область — 8 539 випадків;
● Чернігівська область — 8 292 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 жовтня до Центру надійшло 8 145 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 435 812 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua