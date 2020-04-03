Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪ Вінницька область — 51 випадок;

▪ Волинська область — 10 випадків;

▪ Дніпропетровська область — 10 випадків;

▪ Донецька область — 7 випадків;

▪ Житомирська область — 6 випадків;

▪ Закарпатська область — 1 випадок;

▪ Запорізька область — 19 випадків;

▪ Івано-Франківська область — 74 випадки;

▪ Кіровоградська область — 7 випадків;

▪ м. Київ — 160 випадків;

▪ Київська область — 64 випадки;

▪ Львівська область — 11 випадків;

▪ Луганська область — 3 випадки;

▪ Одеська область — 14 випадків;

▪ Полтавська область — 5 випадків;

▪ Рівненська область — 19 випадків;

▪ Сумська область — 26 випадків;

▪ Тернопільська область — 106 випадків;

▪ Харківська область — 1 випадок;

▪ Херсонська область — 4 випадки;

▪ Хмельницька область — 6 випадків;

▪ Чернівецька область — 143 випадки;

▪ Черкаська область — 54 випадки;

▪ Чернігівська область — 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

З 29 березня Україна працюватиме за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, МОЗ Україн оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.

Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном та/або можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Медичні працівники, які надають медичну допомогу за місцем проживання, і контактні особи пацієнта обов'язково мають використовувати засоби індивідуального захисту.

Амбулаторне (домашнє) лікування суворо заборонене у разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг.

До таких симптомів відносяться: ядуха; утруднене дихання; збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми; кровохаркання; шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея); зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

Зазначаємо, що ускладнення дихання при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби, тому медпрацівникам рекомендовано особливо активно спостерігати за хворими саме в цей період.

Відповідні державні положення затверджені наказом МОЗ України про "Організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)". Вони ґрунтуються на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, оновлених після поширення хвороби за межі Китаю, та є адаптованими до потреб системи охорони здоров'я України.

Також за дорученням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктора Ляшка, у всіх областях України створені мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії. Це значно зменшить мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів.

Таких мобільних бригад вже є 567. Їх кількість буде збільшуватися.

Про випадки відмови від проведення дослідження на коронавірусну інфекцію, за наявності симптомів та підпадання під визначення випадок, просимо повідомляти на визначену гарячу лінію вашої області.

Источник: moz.gov.ua

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