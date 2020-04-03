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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪ Вінницька область — 51 випадок;

▪ Волинська область — 10 випадків;

▪ Дніпропетровська область — 10 випадків;

▪ Донецька область — 7 випадків;

▪ Житомирська область — 6 випадків;

▪ Закарпатська область — 1 випадок;

▪ Запорізька область — 19 випадків;

▪ Івано-Франківська область — 74 випадки;

▪ Кіровоградська область — 7 випадків;

▪ м. Київ — 160 випадків;

▪ Київська область — 64 випадки;

▪ Львівська область — 11 випадків;

▪ Луганська область — 3 випадки;

▪ Одеська область — 14 випадків;

▪ Полтавська область — 5 випадків;

▪ Рівненська область — 19 випадків;

▪ Сумська область — 26 випадків;

▪ Тернопільська область — 106 випадків;

▪ Харківська область — 1 випадок;

▪ Херсонська область — 4 випадки;

▪ Хмельницька область — 6 випадків;

▪ Чернівецька область — 143 випадки;

▪ Черкаська область — 54 випадки;

▪ Чернігівська область — 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

З 29 березня Україна працюватиме за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, МОЗ Україн оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.

Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном та/або можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Медичні працівники, які надають медичну допомогу за місцем проживання, і контактні особи пацієнта обов'язково мають використовувати засоби індивідуального захисту.

Амбулаторне (домашнє) лікування суворо заборонене у разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг.

До таких симптомів відносяться: ядуха; утруднене дихання; збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми; кровохаркання; шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея); зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

Зазначаємо, що ускладнення дихання при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби, тому медпрацівникам рекомендовано особливо активно спостерігати за хворими саме в цей період.

Відповідні державні положення затверджені наказом МОЗ України про "Організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)". Вони ґрунтуються на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, оновлених після поширення хвороби за межі Китаю, та є адаптованими до потреб системи охорони здоров'я України.

Також за дорученням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктора Ляшка, у всіх областях України створені мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії. Це значно зменшить мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів.

Таких мобільних бригад вже є 567. Їх кількість буде збільшуватися.

Про випадки відмови від проведення дослідження на коронавірусну інфекцію, за наявності симптомів та підпадання під визначення випадок, просимо повідомляти на визначену гарячу лінію вашої області.

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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