Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪ Вінницька область — 75 випадків;

▪ Волинська область — 24 випадки;

▪ Дніпропетровська область — 14 випадків;

▪ Донецька область — 9 випадків;

▪ Житомирська область — 11 випадків;

▪ Закарпатська область — 35 випадків;

▪ Запорізька область — 41 випадок;

▪ Івано-Франківська область — 116 випадків;

▪ Кіровоградська область — 41 випадок;

▪ м. Київ — 234 випадки;

▪ Київська область — 91 випадок;

▪ Львівська область — 27 випадків;

▪ Луганська область — 3 випадки;

▪ Одеська область — 27 випадків;

▪ Полтавська область — 11 випадків;

▪ Рівненська область — 39 випадків;

▪ Сумська область — 51 випадок;

▪ Тернопільська область — 160 випадків;

▪ Харківська область — 1 випадок;

▪ Херсонська область — 10 випадків;

▪ Хмельницька область — 10 випадків;

▪ Чернівецька область — 220 випадків;

▪ Черкаська область — 62 випадки;

▪ Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Відповідний документ ініційований Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим і підготовлений за два дні його роботи на посту очільника відомства.

Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета – встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при середньотяжкому, тяжкому та критичному іі перебігу.

3 квітня, в регіони Украіни буде відправлено 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”, який застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусноі хвороби.

З 29 березня Україна працює за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, МОЗ Україн оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.

Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх умовах.

При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном та/або можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Медичні працівники, які надають медичну допомогу за місцем проживання, і контактні особи пацієнта обов'язково мають використовувати засоби індивідуального захисту.

Амбулаторне (домашнє) лікування суворо заборонене у разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг.

До таких симптомів відносяться: ядуха; утруднене дихання; збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми; кровохаркання; шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея); зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

Зазначаємо, що ускладнення дихання при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби, тому медпрацівникам рекомендовано особливо активно спостерігати за хворими саме в цей період.

Источник: moz.gov.ua

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