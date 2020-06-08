Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 26999 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, на 7 червня (станом на 9:00) в Україні 26999 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 788 летальних, 12054 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 485 нових випадків. Загалом проведено 424 046 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1136 випадків;
Волинська область — 1052 випадки;
Дніпропетровська область — 971 випадок;
Донецька область — 231 випадок;
Житомирська область — 881 випадок;
Закарпатська область — 1322 випадки;
Запорізька область — 495 випадків;
Івано-Франківська область — 1562 випадки;
Кіровоградська область — 553 випадки;
м. Київ — 3418 випадків;
Київська область — 1784 випадки;
Львівська область — 2121 випадок;
Луганська область — 54 випадки;
Миколаївська область — 309 випадків;
Одеська область — 996 випадків;
Полтавська область — 274 випадки;
Рівненська область — 2046 випадків;
Сумська область — 193 випадки;
Тернопільська область — 1275 випадків;
Харківська область — 1251 випадки;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 518 випадків;
Чернівецька область — 3639 випадків;
Черкаська область — 460 випадків;
Чернігівська область — 279 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 червня 2020 року до Центру надійшло 769 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 65105 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua