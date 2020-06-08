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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 26999 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, на 7 червня (станом на 9:00) в Україні 26999 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 788 летальних, 12054 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 485 нових випадків. Загалом проведено 424 046 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1136 випадків;

Волинська область — 1052 випадки;

Дніпропетровська область — 971 випадок;

Донецька область — 231 випадок;

Житомирська область — 881 випадок;

Закарпатська область — 1322 випадки;

Запорізька область — 495 випадків;

Івано-Франківська область — 1562 випадки;

Кіровоградська область — 553 випадки;

м. Київ — 3418 випадків;

Київська область — 1784 випадки;

Львівська область — 2121 випадок;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 309 випадків;

Одеська область — 996 випадків;

Полтавська область — 274 випадки;

Рівненська область — 2046 випадків;

Сумська область — 193 випадки;

Тернопільська область — 1275 випадків;

Харківська область — 1251 випадки;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 518 випадків;

Чернівецька область — 3639 випадків;

Черкаська область — 460 випадків;

Чернігівська область — 279 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 червня 2020 року до Центру надійшло 769 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 65105 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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