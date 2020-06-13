Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 29753 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, на 12 червня (станом на 9:00) в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 683 нові випадки. Загалом проведено 468 172 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1317 випадків;
Волинська область — 1313 випадків;
Дніпропетровська область — 983 випадки;
Донецька область — 279 випадків;
Житомирська область — 1013 випадків;
Закарпатська область — 1506 випадків;
Запорізька область — 515 випадків;
Івано-Франківська область — 1669 випадків;
Кіровоградська область — 568 випадків;
м. Київ — 3766 випадків;
Київська область — 1931 випадок;
Львівська область — 2526 випадків;
Луганська область — 54 випадки;
Миколаївська область — 316 випадків;
Одеська область — 1065 випадків;
Полтавська область — 277 випадків;
Рівненська область — 2231 випадок;
Сумська область — 204 випадки;
Тернопільська область — 1372 випадки;
Харківська область — 1426 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 529 випадків;
Чернівецька область — 3831 випадок;
Черкаська область — 517 випадків;
Чернігівська область — 366 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 червня 2020 року до Центру надійшло 1244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 69521 повідомлення про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua