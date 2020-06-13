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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 29753 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, на 12 червня (станом на 9:00) в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 683 нові випадки. Загалом проведено 468 172 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1317 випадків;

Волинська область — 1313 випадків;

Дніпропетровська область — 983 випадки;

Донецька область — 279 випадків;

Житомирська область — 1013 випадків;

Закарпатська область — 1506 випадків;

Запорізька область — 515 випадків;

Івано-Франківська область — 1669 випадків;

Кіровоградська область — 568 випадків;

м. Київ — 3766 випадків;

Київська область — 1931 випадок;

Львівська область — 2526 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 316 випадків;

Одеська область — 1065 випадків;

Полтавська область — 277 випадків;

Рівненська область — 2231 випадок;

Сумська область — 204 випадки;

Тернопільська область — 1372 випадки;

Харківська область — 1426 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 529 випадків;

Чернівецька область — 3831 випадок;

Черкаська область — 517 випадків;

Чернігівська область — 366 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 червня 2020 року до Центру надійшло 1244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 69521 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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