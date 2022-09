Оперативна інформація станом 06.00 03.09.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сто дев’яносто друга доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждали населені пункти Полтавка, Пришиб, Перемога, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір’я.

З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

Зокрема, підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Миропільське, Порозок Сумської області.

На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої Держави.

На Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Золочів, Великі Проходи, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Пришиб.

На Слов’янському напрямку артилерійських обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Велика Комишуваха, Карнаухівка, Вірнопілля. Активних наступальних дій ворог не вів.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли районів населених пунктів Райгородок, Сіверськ, Спірне.

На Бахмутському напрямку із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Кодема.

На Авдіївському напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Водяне, Веселе.

На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій не проводив, обстрілював райони населених пунктів Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новосілка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне, Щербаки, Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Лозове, Андріївка, Ольгине, Зелений Гай, Степова Долина.

Сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. Безпілотним літальним авіаційним комплексом Байрактар ТБ-2 завданий ракетний удар, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено 2 одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами.

Ракетні війська та артилерія угруповань наших військ продовжує виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Так, уражено понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі 3 взводні опорні пункти. Знищено 3 зенітно ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів.

Агресор відчуває незламність духу нашого народу та жагу до визволення українських земель. Особливо це помітно у південних областях де окупанти посилюють фільтраційні заходи, чим намагається послабити патріотичні настрої населення тимчасово окупованих районів.

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

