Оперативна інформація станом 06.00 04.09.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сто дев’яносто третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Тривають наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує активно застосовувати засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Протягом минулої доби ворог завдав більше 10 ракетних та понад 24 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Перемога, Гусарівка, Новомихайлівка, Білогір’я.

Продовжує зберігатися загроза систематичних масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

Через брак високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. По території України випущено більше 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. На озброєнні окупантів знаходиться декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них – непридатні до застосування.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - населених пунктів Михальчина Слобода у Чернігівській та Стукалівка в Сумській областях;

на Харківському напрямку - Козача Лопань, Харків, Слатине, Соснівка, Уди, Петрівка, Великі Проходи, Старий Салтів, Андріївка;

на Слов’янському напрямку - Богородичне, Долина, Краснопілля;

на Краматорському напрямку - Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Івано-Дар’ївка, Веселе;

на Бахмутському напрямку - Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Білогорівка, Виїмка, Роздолівка;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське;

на Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Орлівка;

на Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Білогір’я, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Новосілка, Времівка;

на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Намагається здійснювати логістичне забезпечення військ.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої Держави. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони нанесла 6 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об’єктів логістичного забезпечення противника. Інформація щодо втрат уточнюється.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. В результаті вогневого впливу за минулу добу нанесено ураження по ворожому пункту управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу танкового батальйону. Знищено радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби “Зоопарк ”, станцію радіоелектронної боротьби “Житель” та велику кількість живої сили окупантів.

Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

