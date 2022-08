Оперативна інформація станом 06.00 09.08.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася сто шістдесят сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Вони проводять демонстраційні дії з метою сковування маневру підрозділів наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Ворог здійснив обстріли наших позицій із ствольної та реактивної артилерії у районах сіл Катеринівка, Середина-Буда та Мезенівка Сумської області. Вів повітряну розвідку біля Гаю та Шалигиного.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу українських воїнів, ворог намагається виявити побудову системи оборони наших військ.

На Харківському напрямку окупанти здійснили вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Дуванка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Байрак, Старий Салтів, Базаліївка, Коробочкине, Андріївка, Мілове, Чугуїв та Чепіль. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Завдав авіаційного удару поблизу Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини.

На Донецькому напрямку, за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації, ворог проводить наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Закітного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському зафіксовано ворожий вогонь артилерії у бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та Вершини. Біля останнього, а також Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки і Спірного противник задіяв авіацію.

Окупанти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Мар’їнка, Красногорівка, Новоселівка, Авдіївка.

Ворог вів наступальні бої неподалік Красногорівки та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Оріхів, Шевченко, Гуляйпільське, Новоданилівка, Степногірськ, Ольгівське, Кам’янське та Новосілка. Авіаудари зафіксовано біля Великої Новосілки, Щербаків та Новосілка.

Наші захисники знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Активно застосовує армійську авіацію. З метою сковування наших військ здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Лупареве, Українка, Луч, Мирне, Благодатне, Новоросійське, Широке, Партизанське, Плотницьке, Білогірка, Осокорівка та Князівка.

Завдав авіаударів біля Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районах Білогірки, Мурахівки, Новоолександрівки, Шевченкового та Миколаївки.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджує на ураженні військових об’єктів на Донецькому напрямку.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

