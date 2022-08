Оперативна інформація станом 06.00 17.08.2022 щодо російського вторгнення.

Слава Україні! Розпочалася сто сімдесят п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. З території республіки білорусь, російський літак Су-34 завдав удару по інфраструктурних об’єктах на території Житомирській області. Зберігається загроза подальших ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник ворог не припиняє обстріли із ствольної артилерії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог, з метою корегування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони, продовжує активно вести розвідку БпЛА. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївка та ще вісімнадцяти населених пунктів.

Завдав авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. Веде наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки, бої тривають. Окупанти дистанційно мінують місцевість – цього разу біля Леб’яжого.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бражківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка. Провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького. В районі Богородичного намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському напрямках противник намагається покращити тактичне положення військ.

На Краматорському зафіксовано артилерійські обстріли біля Миколаївки, Слов’янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дарʼївки, Григорівки та Званівки. Ворог вів повітряну розвідку в районі Краматорська. Біля Спірного окупанти вирішили сходити в наступ, зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара. Вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. В районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку, із танків та артилерії різних типів, обстріляно території поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського.

Ворог завдавав авіаударів в районах Мар’їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Красногорівки та Опитного. Намагається вести штурмові дії у районі Опитного, бої тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Лукʼянівське, Оріхів, Времівка, Полтавка, Новопіль та Новоандріївка.

Завдав авіадарів поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків. Вів наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримав жорстку відсіч та відійшов. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки.

Окупанти замінували місцевість в районах Інженерного та Українського.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ та вогневому ураженні підрозділів Сил оборони України.

Ворог вживає заходів з поповнення втрат. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії і танків в районах Миколаєва, Степової Долини та ще 27 населених пунктів.

Окупанти завдали авіаційних ударів та вели наступальні бої неподалік Білогірки. Українські воїни добряче прорідили порядки російських загарбників та змусили ворога тікати. Противник продовжує ведення розвідки безпілотними літальними апаратами.

Віримо у ЗСУ! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

