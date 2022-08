Оперативна інформація станом 06.00 29.08.2022 щодо російського вторгнення.

Слава Україні! Розпочалася сто вісімдесят сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог зі ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Білопілля, Гай, Катеринівка, Миропілля та Водолаги Сумської області. Вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв території поблизу Перемоги, Світличного, Гусарівки, Борщової, Залимана, Слатиного, Нового, Іванівки, Руської Лозової та Соснівки. Завдав авіаційного удару біля Нового. Продовжує інтенсивне ведення повітряної розвідки БпЛА.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Противник задіяв розвідувальні БпЛА. Намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного, успіху не мав.

На Краматорському напрямку обстріли із наявних артилерійських систем зафіксовано неподалік Григорівки, Сіверська та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли авіацію для удару в районі Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та, Кодеми. Завдав авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми. Продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА на зазначеному напрямку. Спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого зупинені українськими захисниками.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар’їнки, Олександрополя і Тоненького. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у районі Первомайського, безуспішно.

На Новопавлівському напрямку обстріляно позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Павлівки, Володимирівки, Констянтинівки та Новоукраїнки. Противник здіяв авіацію для удару в районі Володимирівки.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали обстріли позицій із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Білогір’я та Новопіль. Завдали авіаударів біля Новополя та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Вживає заходів щодо поповнення втрат.

Обстрілював із наявних артилерійських систем і танків інфраструктуру в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Новогригорівка, Первомайське, Квітневе, Кобзарці, Яковлівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Добрянка, Таврійське, Шевченкове, Любомирівка, Березнегувате. Для завдання ударів задіяв авіацію біля Новогригорівки та Андріївки. Активно діяли розвідувальні БпЛА окупантів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Українські воїни стійко тримають оборону і готові до будь-яких змін у оперативній обстановці. Триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів боєприпасів.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

