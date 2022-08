Оперативна інформація станом 06.00 30.08.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сто вісімдесят восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Продовжує зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил російської федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Ободи, Нововасилівка та Миропільське Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтів, Питомник, Соснівка та Великі Проходи. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.

Противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, після вогневого ураження нашими воїнами відійшов.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражківки, Долини та Богородичного.

Противник намагався вести повітряну розвідку БпЛА в районі Богородичного. Літальний апарат знищено українськими захисниками.

Підрозділи противника здійснили спробу ведення штурмових дій у напрямку Шнурків, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Званівки, Сіверська, Верхньокам’янського та Слов’янська. Завдали авіаударів біля Григорівки та Пришиба.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Соледара, Долини, Зайцевого та Білогорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Соледар та Кодема, а також ракетного удару біля Костянтинівки.

Окупанти вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили.

На Авдіївському напрямку продовжуються артилерійські обстріли у районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Авдіївка, Мар’їнка, Новоолександрівка, Водяне, Новомихайлівка та Тоненьке. Противник вів наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки, успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного.

На Новопавлівському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали території біля Вугледару, Великої Новосілки, Пречистівки, Новополя та Зеленого Поля.

На Запорізькому напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Новоданилівка, Гуляйпільське, Чарівне, Полтавка, Малі Щербаки, Залізничне, Новоіванівка та Дорожнянка. Завдав авіаційних ударів неподалік Новоданилівки, Новосілки, Кам’янського та Степового. Вів повітряну розвідку БпЛА в районах Оріхова, Гуляйполя та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Олександрівка, Степова Долина, Лимани, Благодатне, Мирне, Котляреве, Шевченкове, Новомиколаївка, Первомайське, Партизанське, Широке, Червона Долина, Червоний Яр, Мурахівка, Лозове, Трудолюбівка, Зеленодольськ, Ольгине та Добрянка. Завдав авіаційного удару біля Андріївки.

Вів наступальні бої у напрямку Потьомкиного, успіху не мав, відійшов.

Задіяв розвідувальні БпЛА неподалік Давидового Броду, Снігурівки та Великого Артакового.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства. В готовності до застосування перебувають носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine