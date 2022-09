Оперативна інформація станом 18.00 06.09.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто дев’яносто п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Протягом поточної доби ворог завдав більше шести ракетних та понад десять авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Для цього провів більше тридцяти літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Байрак, Асіївка, Пришиб, Тетянівка, Времівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Велике Артакове, Біла Криниця, Тернівка, Білогірка, Костромка, Новогригорівка, Благодатівка.

Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області;

на Харківському напрямку ворог обстріляв об’єкти у районах населених пунктів Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман;

на Слов’янському напрямку ворог активних наступальних дій не вів. Обстрілів з боку окупантів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке;

на Краматорському напрямку вогневе ураження зафіксовано біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закітного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки;

на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Опитне та Первомайське;

на Новопавлівському напрямку обстріляно райони Мар’їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки;

на Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Новоданилівки, Білогір’я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного;

на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував активно вести повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад п’ятдесят вильотів.

Разом з тим, у зв’язку зі значними втратами, збільшилась кількість ворожих підрозділів, що відводяться для відновлення боєздатності. Крім того, підрозділи приватних воєнних кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство російської федерації та грошові виплати.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території України. Наші військові успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад вісім ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один вертоліт, БпЛА та п’ять крилатих ракет.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневого ураження зазнали шість пунктів управління ворога, зокрема і корпусного рівня. Знищено три об’єкти зосередження живої сили окупантів. В зону ураження потрапили дев’ять засобів протиповітряної оборони. Результати уточнюються. Одночасно, знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку, понтонна та паромна переправи, вісім складів боєприпасів різного рівня, що значно знизило можливості противника щодо ведення наступальних дій.

Віримо у Збройні Сили! Робимо перемогу разом!

Слава Україні!

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

