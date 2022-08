Оперативна інформація станом 18.00 08.08.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто шістдесят шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч і Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Манухівка, Нові Вирки і Павлівка Сумської області. Провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами.

На Харківському напрямку підрозділи ворога застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб тимчасово захопленої противником території. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Уди, Світличне, Золочів, Слатине, Нове, Борщова, Руські Тишки, Циркуни, Перемога, Слобожанське, Червоне, Гусарівка та Асіївка. Окупанти завдали авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака, а також задіяли БПЛА для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії поблизу Великої Комишувахи, Дмитрівки, Вірнопілля, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Микільського. Завдав авіаційного удару біля Залимана.

Окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку ворог, застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення, намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Краматорському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Стародубівки. Завдав авіаударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Краснополівки, Покровського і Вершини. Завдав авіаційних ударів в районах Бахмута, Соледара і Кодеми.

Ворожі штурми в напрямках населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема наші воїни відбили.

На Авдіївському напрямку артилерійські та танкові обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Опитного, Новобахмутівки, Карлівки, Кераміка і Курахового. Ворожа авіація діяла неподалік Нью-Йорка, Красногорівки і Мар’їнки.

Спробу наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків під вогнм українських воїнів захлинулася. Ворог відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів обʼєктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар Шевченко, Гуляйпільське, Темирівка, Времівка, Гуляйполе, Малинівка та Новопіль. Завдав авіаційних ударів поблизу Пречистівки, Володимирівки та Полтавки.

Ворог намагався прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Мар’їнка та Шевченко, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку районів міст Запоріжжя та Павлоград.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танкі та артилерії різних типів в районах населених пунктах Миколаїв, Таврійське, Лимани, Олександрівка, Котляреве, Новомиколаївка, Новогреднєве, Киселівка, Кобзарці, Квітневе, Зелений Гай, Андріївка, Іванівка, Новоолександрівка, Тополине та Потьомкине. Завдав авіаційних ударів неподалік Лозового, Ольгиного, Андріївки і Таврійського. Значну увагу зосереджує на повітряній розвідці безпілотними літальними апаратами.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника зосереджує основні зусилля на підтриманні дій сухопутного угруповання військ та ураженні об’єктів в глибині території України.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Сьогодні, близько 10-ї години, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, випущених противником з акваторії Чорного моря. Одну ракету знищено на Одещині воїнами повітряного командування “Південь”, ще три - збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування “Центр”.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

