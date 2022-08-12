Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:24
Просмотров: 103

Оперативна інформація станом 18.00 12.08.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом 18.00 12.08.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто сімдесята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. За наявною інформацією, 11 серпня поточного року було проведено перевірку готовності системи бойового управління та оповіщення збройних сил республіки білорусь до застосування.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Олександрівки Чернігівської області та Юр’євого, Білопілля, Атинського і Яструбиного на Сумщині.

Триває ротація підрозділів збройних сил російської федерації, що виконують завдання у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка, Шестакове, Старий Салтів, Мосьпанове, Кутузівка, Лісне, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль.

Противник задіяв штурмову та армійську авіацію для ударів поблизу Верхнього Салтова, Ртищівки, Українки та Байрака.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив на позиції Сил оборони біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдали авіаційних ударів неподалік Залимана.

Ворог намагався вести наступальні бої у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина. Отримав відсіч та втік.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам’янського, Григорівки та Райгородка.

Зазнала невдачі спроба противника провести розвідку боєм в напрямку Білогорівка – Григорівка.

На Бахмутському напрямку окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого впливу в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Спірне, Яковлівка, Кодема, Вершина, Зайцеве та Васюківка. Авіаудари зафіксовано біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

Загарбники намагалися вести розвідку біля Спірного. Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога.

Наступальними та штурмовими діями російські окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися в напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дарʼївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах тривають бойові дії.

На напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися.

На Авдіївському напрямку тривали артилерійські обстріли поблизу Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Новобахмутівки. Противник завдав авіаударів неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Авдіївка.

Усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар’їнки наші захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневий вплив противника фіксувався поблизу Новомихайлівки, Шевченко, Новояковлівки, Великої Новосілки, Володимирівки, Вугледара, Новополя, Преображенки, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля, Новоданилівки, Кам’янського, Новоандріївки, Гуляйполя і Білогір’я. Авіація ворога діяла біля Вугледара та Новомихайлівки.

Окупанти наступали у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворога зупинено та відкинуто назад.

На Південнобузькому напрямку загарбники здійснювали обстріли позицій наших військ із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів в районах Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки, Лозового, Мирного, Брускинського та Великого Артакового.

Противник намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій на зазначеному напрямку.

В акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом. Все це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців і так званих добровольців та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях.

Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 17:55    91
«Ждут пока в Москву на Красную Площадь прилетит, и тому подобное...».Перехоплення
Сегодня 09:35    284
Моніторинг “Детектор медіа”
Сегодня 09:25    152
Путин разбомбил 40% российской экономики
Сегодня 09:14    204
Більше третини російських генералів і офіцерів перебувають під слідством – Генштаб
Сегодня 09:02    171
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно
Сегодня 09:00    144
Вночі ЗС рф вкотре завдали ракетний удар по Харкову: зруйновано корпуси одного з освітніх закладів
Сегодня 08:54    344
12 серпня 1916 року біля Бережан почалися запеклі бої Українських січових стрільців із російськими військами
Сегодня 08:52    152
Август – месяц-диверсант
Сегодня 08:41    214
За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе інформатор російської спецслужби
Сегодня 08:31    147
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 