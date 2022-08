Оперативна інформація станом 18.00 13.08.2022 щодо російського вторгнення.

Слава Україні! Триває сто сімдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли із артилерії різних калібрів по районах населених пунктів Сеньківка, Грем’яч і Пушкарі на Чернігівщині та Басівка і Кіндратівка Сумської області. Провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами.

На Харківському напрямку ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Харків, Уди, Прудянка, Руська Лозова, Черкаські та Руські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Старого Салтова, Гусарівки та Мосьпанового. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Наші воїни гідно зустріли окупантів - завдали втрат та змусили тікати.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Вірнопілля, Богородичного, Великої Комишувахи, Довгенького, Краснопілля, Долини та Дібрівного. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Залиман. Неподалік Нової Дмитрівки та Долини намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Краматорська, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки та Кривої Луки.

Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки. Отримав жорстку відсіч та відступив.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Часового Яру, Бахмута та ще семи населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Веселої Долини, Кодеми, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Бахмутського.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, успіху не мав. В окремих районах ще тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка та Олександропіль. Завдав авіаудару біля Мар’їнки.

Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює вогневе ураження неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по районах Новосілки, Павлівки, Володимирівки та Червоного.

Спроби загарбників покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших. Авіація противника діяла біля Андріївки, Осокорівки, Білої Криниці та Лозового.

Окупанти безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. З втратами відступили.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

