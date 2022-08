Оперативна інформація станом 18.00 26.08.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто вісімдесят четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог задіяв ствольну артилерію для обстрілів цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Середина Буда, Шевченкове, Катеринівка та Вільне Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Здійснили обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Питомник, Черкаська Лозова і Шестакове.

На Слов’янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Зафіксовано обстріли поблизу Чепіля, Бражківки, Богородичного та Костянтинівки. Завдав авіаударів біля Бражівки та Залимана. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку в районі Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Тетянівка, Івано-Дар’ївка, Званівка та Григорівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Спірного та Сіверська.

Вів повітряну розвідку біля Тетянівки.

На Бахмутському напрямку ворог завдав вогневого ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ у районах населених пунктів Тихонівка, Васюківка, Соледар, Бахмут та Шуми. Задіяв авіацію для ударів біля Яковлівки та Кодеми.

Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли у районах Олександрополя, Нью-Йорка, Новобахмутівки, Нетайлового, Галицинівки, Невельського, Опитного та Мар’їнки. Завдав авіаударів неподалік Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки.

Загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське, отримали відсіч та відійшли.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Золотої Ниви, Пречистівки, Павлівки та Володимирівки. Ударів авіації противника зазнали райони Володимирівки та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів та Мала Токмачка. Завдав авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли районів населених пунктів Миколаїв, Кривий Ріг, Лупареве, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Партизанське, Червона Долина, Велике Артакове, Квітневе, Іванівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Благодатне, Таврійське, Первомайське, Широке та Поляна. Ударами авіації намагався зруйнувати важливі об’єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине.

Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та завдають окупантам втрат у ближніх боях.

Віримо у ЗСУ! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»