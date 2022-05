Оперативна інформація станом на 06.00 03.05.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалась шістдесят дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

Противник вживає заходів щодо поповнення значних втрат техніки в підрозділах збройних сил російської федерації, що ведуть бойові дії на території України. За наявною інформацією, у місті Богучар Воронезької області, у період з 27 квітня по 02 травня 2022 року, було знято зі зберігання сімнадцять танків та шістдесят БМП-1. Їх відправлено на тимчасово зайняті російськими військами Українські території.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів.

На Ізюмському напрямку противник здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Продовжував обстріли підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено сім БпЛА “Орлан-10” та один БпЛА “Форпост”.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та вісім одиниць автомобільної техніки противника.

Зазнає втрат ворог і на інших напрямках. Активно продовжує розвиватися в тимчасово зайнятих агресором містах і селах рух опору.

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineщ

