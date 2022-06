Оперативна інформація станом на 06.00 03.06.2022 щодо російського вторгнення

Сто діб триває героїчне протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджені на посиленні охорони державного кордону. Одночасно, відбувається ротація підрозділів спецпризначення в прикордонних з Україною районах. В ході перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь проведено збори спеціалістів зв’язку та інженерно-технічного складу. Залишається загроза завдання ракетних ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Завдав ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового Сумської області. Також на Сумщині ворог обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород .

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу. поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території російської федерації. З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій Сил оборони України. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слов’янському напрямку ворог концентрується зокрема на інженерному обладнанні позицій. Обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших. Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів силами армійської авіації. Проводив штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мав, після завданих підрозділами Сил оборони втрат відійшов.

На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка, бойові дії тривають.

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії.

Силами штурмової та армійської авіації ворог завдав авіаударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського і Доломітного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива. Силами окремих підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп намагався вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки. Успіху не мав, відійшов на попередні позиції.

На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог, застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина. На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії. Отримав відсіч і відійшов на раніше зайняті позиції.

З метою утримання рубежів оборони окупанти посилюють передові позиції за рахунок переміщення резервів на вірогідні напрямки висування підрозділів Сил оборони.

Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки.

Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено п’ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини. Підрозділи протиповітряної оборони було збили три БПлА типу “Орлан-10”. На інших напрямках російські окупанти теж зазнали відчутних втрат.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»