Оперативна інформація станом на 06.00 04.07.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сто тридцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому, з території Курської області, агресор застосовував артилерію та вертольоти армійської авіації для ураження позицій Сил оборони у районах населених пунктів Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області.

На Харківському напрямку угрупування військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурмових дій.

З метою порушення системи управління та зв’язку Сил оборони противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.

Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу. З цією метою переміщено батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

На Краматорському напрямку, після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій наших військ з ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.

За підтримки артилерії ворог веде наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар’їнка. Штурмова авіація ворога завдала ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар’їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського.

У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію “Каланчак” (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи небезуспішно продовжують вогневе ураження складів боєприпасів і скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів.

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»