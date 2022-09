Оперативна інформація станом на 06.00 07.09.2022 щодо російського вторгнення.

Слава Україні! Розпочалася сто дев’яносто сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Івано-Дар’ївка, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Богоявленка, Костянтинівка, Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Дорожнянка, Трудове, Червоне, Високопілля, Тернові Поди, Лозове, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Червоний Яр, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору та території республіки білорусь.

На інших напрямках противник продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах, а саме:

на Сіверському напрямку з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Уланове і Запсілля Сумської області;

на Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Диментіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Байрак, Старий Салтів та Перемога;

на Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля;

на Краматорському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Пришиб, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, Спірне, Верхньокам’янське, Веселе та Григорівка;

на Бахмутському напрямку із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка;

на Авдіївському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське;

на Новопавлівському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського;

на Запорізькому напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка.

Ворожі війська продовжують зазнавати втрат. Внаслідок вогневого впливу по зосередження особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства “Україна” села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п’ять БпЛА.

Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника. В результаті вогневого впливу за поточну добу уражено командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження.

З вірою в Збройні Сили! Робимо перемогу разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»