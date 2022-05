Оперативна інформація станом на 06.00 08.05.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалась сімдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує повномасштабну збройну агресію проти України.

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямку обстановка без суттєвих змін.

Зберігається загроза нанесення з території білорусії ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави.

Визначені підрозділи збройних сил російської федерації продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-російського кордону у брянській і курській областях.

На Слобожанському напрямку противник зосередив основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у бік державного кордону України на північ та північний схід від міста Харків. Ворог здійснював артилерійські обстріли у районах населених пунктів Прудянка, Слатине та Циркуни. Для посилення оборони в районі населеного пункту Козача Лопань ворог проводив заходи з інженерного обладнання позицій.

На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угруповання з території російської федерації ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у визначені райони. Здійснював артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони.

Для уточнення положення наших військ противник продовжував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Ізюм та Кам’янка.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступальні дії у напрямку населеного пункту Новомихайлівка.

На Лиманському напрямку в результаті штурмових дій противник захопив північну околицю Шандриголове.

На Маріупольському напрямку продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

Противник продовжує підвезення озброєння, військової техніки, боєприпасів паливно-мастильних речовин для забезпечення потреб угрупування військ на зазначеному напрямку.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках угрупування військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів по військовим та цивільним об’єктам, проводить перегрупування і посилення підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

На Криворізькому напрямку з метою виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України противник застосовував БпЛА “Орлан-10ˮ.

На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Збройні формування Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності “Повна”.

Кораблі чорноморського флоту російської федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

За попередню добу зенітно ракетними підрозділами Повітряних Сил було уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА типу “Орлан”, два БпЛА типу “Форпост” та дві крилаті ракети. Додатково два БпЛА типу “Орлан” було знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ятнадцять танків, двадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованьованих автомобілів, шість автомобілів та одну одиницю спеціальної інженерної техніки противника.

Тримаємо стрій! Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги!

Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

