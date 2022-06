Оперативна інформація станом на 06.00 13.06.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сто десята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області.

На Харківському напрямку підрозділи ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону України. Противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці. Здійснив дистанційне мінування можливих шляхів висування наших підрозділів у районі населеного пункту Петрівка, 20 км східніше Старого Салтова. Проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Шестакового.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог, у рамках логістичного забезпечення військ, замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. Продовжує заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, продовжував обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки, 10 км північніше Слов’янська, та Серебрянка, 5 км північно-східніше Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають. Обстрілював з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівк та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти - Миронівка. Для покращення тактичного положення та оволодіння панівними висотами безуспішно вів штурмові дії у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське. Проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Покровського.

На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях наших військ у районі Красногорівки, 15 км східніше Курахового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону. Основні зусилля спрямовує на утриманні раніше захоплених територій. Здійснив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське. З метою уточнення положення наших військ вів повітряну розвідку БпЛА у районі Давидового Броду.

Російський агресор блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Тримаємо стрій! Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги!

Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»