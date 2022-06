Оперативна інформація станом на 06.00 14.06.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сто одинадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь не відзначалося.

На Сіверському напрямку противник посилив підрозділи зі складу 1 танкової армії Західного військового округу, що залучається до прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях, двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Провів повітряну розвідку БпЛА у районі населеного пункту Середина Буда Сумської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до Державного кордону. Загарбники здійснили вогневе ураження, зокрема задіяли армійську авіацію, у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.

На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

На Лиманському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ з метою розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна - Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста.

На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Посилив застосування авіації та артилерії для сковування наших військ.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій.

На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід – Калинівське.

На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. З метою вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки діє близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території АР Крим.

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

