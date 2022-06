Оперативна інформація станом на 06.00 16.06.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сто тринадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках, в рамках перевірки бойової готовності, в одній з механізованих бригад республіки білорусь відпрацьовано розгортання пунктів прийому мобілізаційних ресурсів з практичним прийомом військовозобов’язаних.

На Сіверському напрямку противник з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно.

На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних спроможностей.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою сковування наших підрозділів та недопущення переходу у наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.

На Слов’янському напрямку агресор веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв наші підрозділи із ствольної артилерії в районі Пискунівки.

На Сєверодонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ із усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк.

Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. Веде штурм, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів наших військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.

На напрямку Єгорівка – Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. Завдає вогневого ураження підрозділам Сил оборони. Продовжує удосконалення інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря противник утримує в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

