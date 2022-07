Оперативна інформація станом на 06.00 20.07.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася сто сорок сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності противника не відзначається. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного і Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

На Слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

На Донецькому напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського. Веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар’ївки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.

Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначено обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. Противник завдав авіаудару біля Авдіївки.

Провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотними літальними апаратами. В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет “Калібр”. Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районі Мурахівки. В підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.

За наявною інформацією, командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне виконання вогневих завдань по командних пунктах і базах логістичного забезпечення ворога.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»