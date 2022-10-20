Оперативна інформація станом на 06.00 20.10.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася двісті тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби противник завдав одинадцять ракетних та двадцять вісім авіаційних ударів, здійснив понад шістдесят п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів. Це, зокрема, Бурштин Івано-Франківської області, Ладижин Вінницької області, Зеленодольськ Дніпропетровської області, Сіверськ, Слов’янськ і Терни на Донеччині, Значкове Запорізької області та Давидів Брід на Херсонщині. Для своїх злочинів окупанти використали крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог здійснив пуски понад десяти безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed-136”, понад половину яких - з території республіки білорусь.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе Харківської області; Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка Луганської області та Зарічне, Терни і Торське на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Серед них - Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області та Микільське, Оріхів і Червоне Запорізької.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує облаштовувати оборонні позиції. Для стримування контрнаступу наших військ обстрілює населені пункти вздовж усієї лінії зіткнення.

За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі.

За попередньою інформацією, керівництво Ірану та російської федерації домовилися про направлення на територію російської федерації радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА “Shahed-136” та перспективних БпЛА “Arash-2”.

Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Так, вранці 19 жовтня цього року, на тимчасово зайнятій території, проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних Сил України.

За уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області - до 150 військовослужбовців поранено та знищено близько 15 одиниць озброєння і військової техніки.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість крилатих ракет, один гелікоптер Ка-52 та шістнадцять БпЛА, з них - чотирнадцять “Shahed-136”. іранського виробництва.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, станцію РЕБ та шість інших важливих об’єктів, включаючи міст та понтонну переправу противника.

Працюємо на перемогу! Віримо у Збройні Сили! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»