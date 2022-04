Оперативна інформація станом на 06.00 21.04.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася п’ятдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої Держави. Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктам військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, змін в стані та положенні угруповань його військ не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування системи технічного забезпечення.

У Балаклеї поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією.

Ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник й надалі здійснює артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення.

На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Одночасно, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення.

Так, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що “зелених коридорів” більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних Сил України, російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено чотири повітряні цілі: три безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено один танк, десять одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, дві одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс і ворожий склад з боєприпасами.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»