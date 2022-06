Оперативна інформація станом на 06.00 21.06.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сто вісімнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу наших підрозділів в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка.

На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурмові дії окупантів.

Ворог систематично здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка. Завдав авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

На Краматорському напрямку активних дій противник не вів. Обстрілював позиції сил оборони із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів по лінії зіткнення.

На Сєвєродонецькому напрямку продовжує обстріли підрозділів наших військ із артилерії різних калібрів. Завдав авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. Не припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Окрім цього міста, наші воїни успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.

На Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, противник веде наступальні дії, бої тривають. Крім того, ворог цинічно обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.

На Авдіївському напрямку завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка.

Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

На Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків. Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар’їнки. Противник безславно втік.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів.

На Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат. Намагаючись стримати підрозділи сил оборони України, обстрілює із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Ворог завдав авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба. Веде повітряну розвідку БпЛА.

Одночасно посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок.

У акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.

За наявною інформацією, внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладанням короткострокових контрактів терміном три місяці.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

