Оперативна інформація станом на 06.00 22.04.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася п’ятдесят восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави та завдає ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Вживаються заходи з посилення прикриття державного кордону на західному і північно-західному напрямках. Сили і засоби протиповітряної оборони переведені на несення чергування у посиленому режимі. Посилено охорону штабів, вузлів зв’язку, військових містечок, арсеналів, баз та складів зберігання озброєння, військової техніки та паливно-мастильних матеріалів.

На Слобожанському напрямку ворог, силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати місто Харків, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку противник зосередив для ведення бойових дій до 25-ти батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.

Ворог здійснює спроби вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти протягом доби активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та, силами до батальйону, намагається наступати в районі населеного пункту Рубіжне.

Тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новтошківське та Попасна.

Ворог продовжує намагатися за підтримки артилерії здійснювати штурмові дії в районі населеного пункту Мар’їнка.

Одночасно ворог посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.

Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, 20 квітня цього року, у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем.

Також, за наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що залучений до бойових дій на території України, не отримав так звані “бойові” кошти за березень місяць. Через що військовослужбовці висловлюють своє невдоволення та обурення.

З метою недопущення зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим з 30 квітня поточного року виїзд та в’їзд на півострів окупантами буде заборонений.

На тимчасово зайнятих територіях ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення місцевого населення, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу - здійснюють руйнування об’єктів критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів з території України. Є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України, разом із зенітниками Сухопутних і Десантно-штурмових військ, морської піхоти та Національної гвардії за попередню добу було знищено п’ятнадцять повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та три вертольоти.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

