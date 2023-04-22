Оперативна інформація станом на 06.00 22.04.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася чотириста двадцять третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках - було відбито 53 атаки противника. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без значних змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка - Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне і Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу Григорівки та Богданівки противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низки інших.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби відбито атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів знову зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. Обстріляв також Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву, Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Серед

них – Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 17 квітня цього року, із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області, противник намагався здійснити медичну евакуацію. Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину Державного кордону України на територію російської федерації, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад. Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Вистоїмо і переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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