Оперативна інформація станом на 06.00 24.04.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася шістдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.

Противник продовжує проводити наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Ворог проводить перегрупування та нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії з метою підтримки наступальних дій, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. У районах населених пунктів Грабовка, Глибоцьке та Калініно Гомельська області проводилось інженерне обладнання позицій.

На Сіверському напрямку без суттєвих змін. Прикордонна служба ФСБ російської федерації продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Противник нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області на відстані до 3 км від державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області. Так, за наявними даними, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК “Іскандер-М”. Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. З метою ускладнення переміщення підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості.

Окупанти обстрілюють позицій наших військ в районах населених пунктів Курулька та Нова Дмитрівка, проводять повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України за допомогою БПЛА “Орлан-10” в районах населених пунктів Барвінкове, Курулька та Гусарівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Активізував наступальні і штурмові дії на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна. На Сєверодонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони.

На Маріупольському напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив та блокувати наші підрозділи в районі “Азовсталі” міста Маріуполь. Завдає авіаційних ударів, зокрема й з літаків дальньої авіації. Використовуючи залізничне сполучення, противник робить спроби налагодити логістичне забезпечення військ.

На Південнобузському напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції, на окремих напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневий вплив на позиції підрозділів наших військ та об’єкти цивільної інфраструктури Українських населених пунктів.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України, разом з іншими зенітними підрозділами Сил оборони за попередню добу знищено сімнадцять повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та п’ять крилатих ракет.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак російських окупантів, знищено чотори танки, п’ятнадцять одиниць броньованої та чотири одиниці автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможи! Слава Україні!

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

