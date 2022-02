Оперативна інформація станом на 06:00 25.02.2022 щодо російського вторгнення

Сьогодні вночі сили оборони продовжили спротив значним наступальним угрупованням російських окупантів.

Противник наніс повітряний удар по підрозділам в районі міста КРОПИВНИЦЬКИЙ.

Відмічено значну активність ворожих вертольотів в районах вище ВИЛКОВОГО та з ТИРАСПОЛЯ.

Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів ДИМЕР та ІВАНКІВ, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника, та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки ТЕТЕРІВ. Міст через річку зруйновано.

Ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром ГОСТОМЕЛЬ, до якого вчора рвались російські повітряні десанти.

Повітряні Сили Збройних Сил України захищають небо над Києвом. Так, після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам «братів» до столиці.

Вступайте до лав Збройних Сил України та Сил ТРО!

Земля під ногами окупанта має горіти!

Tonight, the defense forces continued to resist a significant offensive group of Russian occupiers.

The enemy inflicted an air strike on units near the city of KROPYVNYTSKY.

Significant activity of enemy helicopters was noted in the areas above Vilkovo and Tiraspol.

Airborne assault troops of the Ukrainian Armed Forces are fighting in the areas of the settlements of DYMER and IVANKIV, where a large number of enemy armored vehicles have advanced, and stopped the overwhelming enemy forces on the border of the TETERIV River. The bridge across the river was destroyed.

Another tactical group of the defense forces is holding the GOSTOMEL airfield, to which Russian airborne troops rushed yesterday.

The Air Force of the Armed Forces of Ukraine protects the sky over Kyiv. Thus, after 04:00, the Ukrainian air defense system did not allow the two deadly gifts of the "brothers" to reach the capital.

Join the ranks of the Armed Forces of Ukraine and the SRO!

The ground under the feet of the occupier must burn!

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

