Оперативна інформація станом на 06.00 26.04.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася шістдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Волинському та Поліському напрямках стан, положення та характер дій противника суттєвих змін не зазнали. Ворог активних дій на зазначених напрямках не проводив. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій не виявлено. У суміжних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей ворог посилив охорону кордону та пунктів пропуску, проводить інженерне обладнання позицій. Російські окупанти в прикордонних районах посилили протидиверсійні заходи.

На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загарбники намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Тривають бойові дії.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворогом здійснюється переміщення пунктів управління ближче до лінії бойового зіткнення.

Противник здійснює вогневий вплив по позиціях наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення, так:

на Сєверодонецькому напрямку противник веде бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне;

на Попаснянському напрямку намагається оволодіти Попасною, тривають бої;

на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступальні дії, успіху не має;

на Курахівському напрямку пезуспішно безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка;

на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої.

Ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

На Південнобузькому напрямку противник, по всій лінії зіткнення, здійснював поодинокі обстріли наших підрозділів. Фіксується розвідувальна активність у районі адміністративного кордону Миколаївської області.

У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими). Точна кількість загиблих уточнюється.

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України.

Підрозділи збройних сил російської федерації намагаються здійснювати повітряну розвідку над територією Одеської області. Зазнають втрат.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено десять повітряних цілей: три літаки, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети.

На території Донецької та Луганської за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

