Оперативна інформація станом на 06:00 27.02.2022 щодо російського вторгнення

Російський окупант знизив темпи наступу, але все ще продовжує спроби розвити успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Триває третя доба російського воєнного вторгнення проти України.

Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи просування вглиб території України. Війська противника, позбавлені своєчасного поповнення запасів палива та боєприпасів, зупиняються.

Особовий склад окупаційних військ, переважна більшість яких є молоді строковики, виснажена попередніми військовими навчаннями та має низький морально-психологічний стан. За наявною інформацією мають місце факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі в бойових діях проти України та здачі у полон.

Основною тактикою дій окупантів залишається рух та захоплення невеликих міст, сіл та автомобільних шляхів сполучення. Завдяки потужному опору цивільного населення, підрозділів Збройних Сил України, національної гвардії та національної поліції, спроби взяття під контроль великих міст успіху не мали.

Основна мета противника полягає у блокуванні столиці нашої Батьківщини, міста Києва, залишається невиконаною.

Російські окупанти переходять до активного застосування диверсійно-розвідувальних груп, які знищують об’єкти цивільної інфраструктури та вбивають мирне населення великих міст. Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, російський агресор наніс ураження по нафтобазі у Василькові та зруйновав газогін в місті Харкові. Окупанти продовжують підступно наносити ураження багатоповерховим житловим будинкам.

З метою залякування місцевого населення використовують військові частини та підрозділи, укомплектовані, переважно, особами кавказької зовнішності, з поганим знанням російської мови, застосовують адресну розсилку погрозливих та панічних повідомлень.

Протягом доби російські окупанти били по Києву та іншим містам балістичніми та крилатими ракетами та застосовували авіацію з території ТОТ АР Крим та Республіки Білорусь.

У Мозирському районі Білорусі загарбники сформували ударну групу російських бойових вертольотів для нанесення ударів по об’єктах критичної інфраструктури міст та по наших військах.

Недопущено використання української залізничної інфраструктури, шляхом руйнування залізничних шляхів сполучення з країною агресором.

Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування. Противник успіху немає на жодному з напрямків.

Втрати окупаційних сил на кінець третьої доби збройної агресії склали:

особового складу понад 3000 осіб та понад 200 - полоненими (інформація уточнюється);

літаків 16 одиниць;

вертольотів 18 одиниць;

танків - 102;

ББМ різних типів понад 540 одиниць;

ЗРК БУК – 1;

автомобільної техніки понад 20 одиниць.

