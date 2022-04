Оперативна інформація станом на 06.00 27.04.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася шістдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Противник вживає заходів щодо доукомплектування своїх підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій, технікою. Зокрема, за рахунок зняття її зі зберігання на складах та базах військових округів. Транспортування техніки на територію України здійснюється зазвичай залізничним транспортом.

Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах на території України.

На Слобожанському напрямку противник продовжує завдавати авіаційних ударів та уражати артилерією інфраструктуру міста Харкова.

На Ізюмському напрямку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового. Противник оволодів північно-східною околицею населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи.

З метою нарощування угруповання військ окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонних тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Крім того, у районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”.

На Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ.

На Лиманському напрямку противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Ямпіль.

На Сєверодонецькому напрямку загарбники встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

На Маріупольському напрямку ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи стосовно цивільного населення.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник використовує наявні сили і засоби для зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих раніше рубежів та здійсненні вогневого впливу на позиції наших військ. На Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. З цією метою здійснює перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження, а також проводить повітряну розвідку.

Силами підрозділів росгвардії окупанти проводять фільтраційні заходи в районах населених пунктів Киселівка і Станіслав Херсонської області.

На Таврійському напрямку підрозділи противника здійснюють інженерне обладнання позицій та поповнення запасів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відзначається.

Нашими воїнами за попередню добу було уражено сім повітряних цілей: літак Су-25, вертоліт Ка-52, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ять танків, одинадцять артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної та сімнадцять одиниць броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної та шіснадцять одиниць автомобільної техніки, чотири паливозаправники та одну зенітну установку.

Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна і штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України.

Під час раптових авіанальотів російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога.

Про загальні втрати окупантів ми розповімо у окремому зведенні дещо пізніше.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

