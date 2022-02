Оперативна інформація станом на 06:00 28.02.2022 щодо #російського_вторгнення / Operational information on 06:00, February 28, 2022 regarding the #russian_invasion (ENG below)

Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.

Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі.

Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу.

Станом на сьогодні, артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника.

Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться.

Захисники України продовжують утримувати стійку оборону.

Слава Україні! Разом переможемо!

The russian occupiers have reduced the pace of the offensive, but are still trying to develop success in some areas in the offensive against Ukraine.

During the air-offensive operatopn, the enemy continued to inflict fire on military and civilian airfields, military command points (forces), air defence facilities, important critical infrastructure, settlements and units in defence areas.

In violation of international humanitarian law, the occupiers insidiously launched a missile strike on residential buildings in the cities of Zhytomyr and Chernihiv.

At the same time, all attempts by the russian invaders to achieve the goal of the military operation failed.

It is possible to successfully repel the attacks of battalion-tactical groups on the approaches, forcing the enemy to abandon the offensive. As of today, artillery fire of only one of the Ukrainian brigades destroyed more than 5 lines of enemy equipment and enemy manpower.

The enemy is demoralized and bears heavy losses. Frequent cases of desertion and disobedience were noted. The enemy realized that propaganda and reality were different. The occupiers are afraid of us.

Defenders of Ukraine continue to maintain a stable defence.

Glory to Ukraine! Let's win together!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

