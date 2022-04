Оперативна інформація станом на 07.00 08.04.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сорок четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Збройні сили російської федерації продовжують збройну агресію проти України. Триває підготовка ворога до наступу на сході України.

Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.

Збройні сили республіки білорусь проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни. До чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону.

Залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території республіки білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

За наявною інформацією, на території республіки біларусь здійснюється відбір так званих “добровольців” із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.

Ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у районах Брянської та Курської областей.

Окремі підрозділи зі складу 6-ї, 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів здійснюють заходи оперативного обладнання території. Основна увага приділяється відновленню ділянок залізниці з міста Куп’янськ до міст Харків, Ізюм та Сватове. Для цього залучено підрозділи залізничних військ 38-ї окремої залізничної бригади Західного військового округу з Ярославля.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

В тимчасово зайнятому місті Ізюм представники так званої “ДНР” виконують функції місцевої “поліції”, здійснюють незаконну перевірку документів, обшуки осіб та приміщень місцевого населення.

Підрозділи окупаційних військ зосереджують зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Продовжують ведення штурмових дій на більшості напрямків.

Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Таку діяльність зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке.

В районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мали.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та одинадцять - автомобільної техніки противника.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ударів по місцях скупчення військ противника.

Разом переможемо! Слава Україні!

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

