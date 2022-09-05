Оперативна інформація станом на 07:00 5 вересня по Харківській області
Протягом доби з 4 по 5 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
ДСНСники відреагували на 17 повідомлень про надзвичайні події.
Здійснили 6 виїздів на ліквідацію пожеж. Усі вони були спричинені військовими діями.
2 – для надання допомоги населенню,
9 – інші виїзди.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.
Увечері близько 18:00 ворог завдав чергового ракетного удару по приватному сектору Новобаварського району міста Харкова. Ракета влучила у землю неподалік житлових будинків, в результаті чого декілька забудов було пошкоджено. Рятувальники обстежили прилеглу територію, перевірили прилеглі оселі щодо недопущення ситуацій по обрушенню аварійних конструкцій. В свою чергу сапери ДСНС проводили роботи щодо вилучення залишків ракети.
Джерело: facebook.com/MNSKHARKIV