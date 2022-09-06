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Оперативна інформація станом на 07:00 6 вересня по Харківській області

Оперативна інформація станом на 07:00 6 вересня по Харківській області

Протягом доби з 5 по 6 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

ДСНСники відреагували на 23 повідомлення про надзвичайні події.

Здійснили 10 виїздів на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені військовими діями.

2 – для проведення аварійно-рятувальних робот,

7- для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

4 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 9 ворожих вибухонебезпечних предметів.

06 вересня о 01:15 внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку, що у Індустріальному районі міста Харкова. Горів двоповерховий будинок на площі пожежі 300 кв.м. та дах прибудови 15 кв.м. До місця події відразу прибуло 3 відділення ДСНС на автоцистернах. Вогнеборці не дали розповсюдитись вогню на більшу площу і вже о 01:52 локалізували пожежу, а о 06:40 ліквідували. Постраждалих немає. Також рятувальники обстежили прилеглу територію, перевірили прилеглі оселі щодо недопущення ситуацій по обрушенню аварійних конструкцій.

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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