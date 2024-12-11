Оперативна інформація станом на 08.00 11.12.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалась тисяча двадцять друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 22 авіаудари, скинувши 42 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів, зокрема 111 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1600 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Улакли, Олексіївка, Григорівка, Васюківка, Костянтинопіль, Андріївка, Времівка, Велика Новосілка.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три склади з боєприпасами та один район зосередження особового складу російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог сім штурмував у районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки. Одне боєзіткнення в Торецьку ще триває.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 45 атак позицій наших військ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє.

На Времівському напрямку противник здійснив 16 наступальних дій в бік позицій українських підрозділів у районах Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Трудового, Новодарівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки.

На Оріхівському напрямках противник сім разів атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися штурмувати позиції наших підрозділів п’ять разів, успіху ці дії їм не принесли.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 22 атаки російських загарбників. Ще одне боєзіткнення триває.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 20 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 36 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»